15 травня оголошено днем пам'яті за загиблими від масованої атаки окупантів

У Києві 15 травня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок масованої комбінованої атаки росіян 14 травня

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews .

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

15 травня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Як зазначив Кличко, розбір завалів у пошкодженому будинку в Дарницькому районі триває.

Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію.

Нагадаємо, що у Києві кількість загиблих внаслідок удару окупантів зросла до 12. Серед них двоє дітей.