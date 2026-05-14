15 травня оголошено днем пам'яті за загиблими від масованої атаки окупантів
У Києві 15 травня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок масованої комбінованої атаки росіян 14 травня
Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.
15 травня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.
Як зазначив Кличко, розбір завалів у пошкодженому будинку в Дарницькому районі триває.
Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію.
Нагадаємо, що у Києві кількість загиблих внаслідок удару окупантів зросла до 12. Серед них двоє дітей.
