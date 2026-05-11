Замість відпустки – фронт: у "ЛНР" вчителів хочуть залучити до війни

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, передає RegioNews.

За його словами, відповідний пілотний проєкт окупаційна влада назвала "Педагогічним фронтом". У так званому профільному "міністерстві" заявили, що таке рішення нібито продиктоване ситуацією в РФ.

"Замість відпустки – із червня 2026 року педагогів освітніх закладів так званої "лнр" відправлятимуть на фронт", – зазначив Харченко.

Окремо він звернув увагу на проблеми в тимчасово окупованих містах із доступом до нотаріальних послуг. Харченко уточнив, що у захопленому Сіверськодонецьку працює лише один нотаріус із обмеженим графіком прийому, а черга на оформлення документів уже розписана до середини жовтня.

Нагадаємо, в низці міст окупованої Луганщини військові регулярно проводять зустрічі з учнями 11 класів, під час яких розповідають про нібито "переваги"служби в армії Росії. Старшокласникам нав'язують лише два шляхи: підписання контракту або вступ до російського військового вишу.