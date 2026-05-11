Замість відпустки – фронт: у "ЛНР" вчителів хочуть залучити до війни
Російські окупанти планують із червня 2026 року направляти педагогів із так званої "ЛНР"до бойових підрозділів
Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, передає RegioNews.
За його словами, відповідний пілотний проєкт окупаційна влада назвала "Педагогічним фронтом". У так званому профільному "міністерстві" заявили, що таке рішення нібито продиктоване ситуацією в РФ.
"Замість відпустки – із червня 2026 року педагогів освітніх закладів так званої "лнр" відправлятимуть на фронт", – зазначив Харченко.
Окремо він звернув увагу на проблеми в тимчасово окупованих містах із доступом до нотаріальних послуг. Харченко уточнив, що у захопленому Сіверськодонецьку працює лише один нотаріус із обмеженим графіком прийому, а черга на оформлення документів уже розписана до середини жовтня.
Нагадаємо, в низці міст окупованої Луганщини військові регулярно проводять зустрічі з учнями 11 класів, під час яких розповідають про нібито "переваги"служби в армії Росії. Старшокласникам нав'язують лише два шляхи: підписання контракту або вступ до російського військового вишу.