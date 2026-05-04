14:55  04 травня
На Рівненщині військові ТЦК побили підлітка металевою палицею: подробиці
21:10  04 травня
У Львові ШІ обрізав дерева замість комунальників
13:56  04 травня
Земельна афера на Київщині: понад 60 га переоформили через фейкові документи
UA | RU
UA | RU
04 травня 2026, 20:59

Як виглядає нова підземна школа у Харкові, де навчатимуться понад 1800 дітей

04 травня 2026, 20:59
Читайте также на русском языке
Фото: Харківська міська рада
Читайте также
на русском языке

У Слобідському районі Харкова офіційно відкрили сучасну підземну школу, зведену з дотриманням усіх норм захисту

Про це повідомила Харківська міська рада, передає RegioNews.

"Відкриття безпечного освітнього простору відбулося на базі одного з ліцеїв у Слобідському районі. Будівництво підземної школи було здійснено коштом міського бюджету та державної субвенції. У закладі облаштували 21 навчальний кабінет”, – йдеться у повідомленні.

У підземному просторі планують поєднувати різні напрями освітньої діяльності: заняття для майбутніх першокласників, роботу з дошкільнятами, профорієнтаційну підтримку старшокласників, а також підготовку учнів 10-х класів до національного мультипредметного тесту, зазначили у міськраді.

Як розповів на відкритті міський голова Ігор Терехов, до початку нового навчального року в Харкові планують відкрити ще три безпечні освітні простори: одну підземну школу, ще один простір у метрошколі з навчальними класами та одне протирадіаційне укриття.

Протягом 2024-2025 років у Харкові побудували сім підземних шкіл.

Нагадаємо, Харківщина формує нову модель безпечного розвитку освіти та медицини завдяки підтримці ЮНІСЕФ та інших міжнародних партнерів. Також ведеться робота над створенням підземної обласної лікарні, реабілітаційного центру для дітей та ветеранів, а також сучасної онкологічної лікарні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків підземна школа навчання війна
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Потап звернувся до Каменських після розлучення
05 травня 2026, 00:35
Що буде з цінами на пальне в Україні в травні
04 травня 2026, 23:55
На Рівненщині під колеса потрапила 11-річна дівчинка
04 травня 2026, 23:35
На Житомирщині судитимуть чоловіка, який вдарив дитину
04 травня 2026, 23:00
Удар КАБами по житлових кварталах: прикордонники показали кадри авіаудару по Костянтинівці (ВІДЕО)
04 травня 2026, 22:53
Зеленський оголосив "режиму тиші" з 6 травня та відповів на чутки про мир
04 травня 2026, 22:16
Як бригада "Гарт" зупинила прорив РФ біля села Землянки на Харківщині (ВІДЕО)
04 травня 2026, 21:57
СБУ викрила військового-іноземця, який "зливав" дані росіянам
04 травня 2026, 21:55
На Харківщині під час польових робіт підірвався тракторист: чоловік втратив ногу
04 травня 2026, 21:50
Російські окупанти ударили по території спортивного об'єкта у Харкові
04 травня 2026, 21:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Всі блоги »