Як виглядає нова підземна школа у Харкові, де навчатимуться понад 1800 дітей

Харківська міська рада

"Відкриття безпечного освітнього простору відбулося на базі одного з ліцеїв у Слобідському районі. Будівництво підземної школи було здійснено коштом міського бюджету та державної субвенції. У закладі облаштували 21 навчальний кабінет”, – йдеться у повідомленні.

У підземному просторі планують поєднувати різні напрями освітньої діяльності: заняття для майбутніх першокласників, роботу з дошкільнятами, профорієнтаційну підтримку старшокласників, а також підготовку учнів 10-х класів до національного мультипредметного тесту, зазначили у міськраді.

Як розповів на відкритті міський голова Ігор Терехов, до початку нового навчального року в Харкові планують відкрити ще три безпечні освітні простори: одну підземну школу, ще один простір у метрошколі з навчальними класами та одне протирадіаційне укриття.

Протягом 2024-2025 років у Харкові побудували сім підземних шкіл.

Нагадаємо, Харківщина формує нову модель безпечного розвитку освіти та медицини завдяки підтримці ЮНІСЕФ та інших міжнародних партнерів. Також ведеться робота над створенням підземної обласної лікарні, реабілітаційного центру для дітей та ветеранів, а також сучасної онкологічної лікарні.