Російські окупанти ударили по території спортивного об'єкта у Харкові
Російські окупанти 4 травня атакували дроном Київський район Харкова
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубові, передає RegioNews.
Попередньо, зафіксоване влучання на території спортивного об'єкта.
Інформація про постраждалих, за його словами, не надходила.
Нагадаємо, що вранці 4 травня Росія завдала удару ракетою по території СТО у Мерефі на Харківщині. На місці загинули четверо людей, ще двоє людей померли у лікарні. Кількість постраждалих внаслідок удару зросла до 36 людей.
Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, заклад харчування, приміщення СТО, автотранспорт.
За попередніми даними правоохоронців, війська РФ застосували балістичну ракету "Іскандер".
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Потап звернувся до Каменських після розлучення
05 травня 2026, 00:35Що буде з цінами на пальне в Україні в травні
04 травня 2026, 23:55На Рівненщині під колеса потрапила 11-річна дівчинка
04 травня 2026, 23:35На Житомирщині судитимуть чоловіка, який вдарив дитину
04 травня 2026, 23:00Удар КАБами по житлових кварталах: прикордонники показали кадри авіаудару по Костянтинівці (ВІДЕО)
04 травня 2026, 22:53Зеленський оголосив "режиму тиші" з 6 травня та відповів на чутки про мир
04 травня 2026, 22:16Як бригада "Гарт" зупинила прорив РФ біля села Землянки на Харківщині (ВІДЕО)
04 травня 2026, 21:57СБУ викрила військового-іноземця, який "зливав" дані росіянам
04 травня 2026, 21:55На Харківщині під час польових робіт підірвався тракторист: чоловік втратив ногу
04 травня 2026, 21:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі блоги »