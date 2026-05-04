Фото ілюстративне

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубові, передає RegioNews.

Попередньо, зафіксоване влучання на території спортивного об'єкта.

Інформація про постраждалих, за його словами, не надходила.

Нагадаємо, що вранці 4 травня Росія завдала удару ракетою по території СТО у Мерефі на Харківщині. На місці загинули четверо людей, ще двоє людей померли у лікарні. Кількість постраждалих внаслідок удару зросла до 36 людей.

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, заклад харчування, приміщення СТО, автотранспорт.

За попередніми даними правоохоронців, війська РФ застосували балістичну ракету "Іскандер".