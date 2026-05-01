Президент Володимир Зеленський 1 травня офіційно оголосив про початок комплексної реформи Сил оборони. Після тривалих консультацій у квітні, військове керівництво та уряд вивели "формулу змін", яка має покращити ефективність управління

Проте головним очікуванням червневого етапу реформи стане нова система виплат для захисників — від рядового солдата до вищого командування.

Зеленський заявив, що протягом квітня були погоджені ключові напрями реформи — військове командування та уряд визначили формулу змін. У травні відбудеться погодження всіх ключових деталей.

Вже в червні повинні бути перші результати реформи, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів і командирів Сил оборони України.

"Перше: поставив завдання відчутно збільшити грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості, а саме — бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід, ефективність військовослужбовця повинні гарантувати збільшення виплат”, — заявив президент.

Він оголосив, що мінімальний рівень має бути не менш ніж 30 тисяч гривень для тилових посад.

Для бойових позицій — у рази більше. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів також має бути достойний і відчутно підвищений рівень виплат.

Особливу увагу приділять піхотинцям. Зеленський доручив забезпечити впровадження спеціальних контрактів саме для них із виплатами у межах 250–400 тисяч гривень, залежно від виконання бойових завдань.

Також президент анонсував зміну підходів до комплектації підрозділів особовим складом та управління людьми.

Окрім того, Зеленський доручив військовому командуванню й міністрові оборони України обговорити реалізацію реформи з бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції в роботі над деталями реформи.

Раніше в Міністерстві оборони заявили, що в Україні триває робота над комплексною реформою мобілізації. Наразі вже автоматизували процес отримання відстрочок.