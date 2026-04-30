Грип, ГРВІ та COVID-19 в Україні: за тиждень захворіли понад 117 тисяч людей
З 20 до 26 квітня в Україні на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 117 558 людей. Із них 46 420 – дорослі, 71 138 – діти
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.
Зазначається, що серед усіх випадків 80 були підтверджені як COVID-19. Через ускладнення госпіталізовано 2 638 пацієнтів, зокрема 1 558 дітей.
За інформацією медиків, у всіх регіонах України показники захворюваності наразі відповідають фоновому рівню інтенсивності.
Фахівці наголошують на важливості дотримання профілактичних заходів у сезон підвищеної захворюваності. Зокрема, рекомендується:
- регулярно мити руки,
- користуватися антисептиками,
- провітрювати приміщення,
- уникати масових скупчень людей,
- залишатися вдома у разі появи симптомів застуди.
Як відомо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.