Грип, ГРВІ та COVID-19 в Україні: за тиждень захворіли понад 117 тисяч людей

З 20 до 26 квітня в Україні на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 117 558 людей. Із них 46 420 – дорослі, 71 138 – діти

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що серед усіх випадків 80 були підтверджені як COVID-19. Через ускладнення госпіталізовано 2 638 пацієнтів, зокрема 1 558 дітей.

За інформацією медиків, у всіх регіонах України показники захворюваності наразі відповідають фоновому рівню інтенсивності.

Фахівці наголошують на важливості дотримання профілактичних заходів у сезон підвищеної захворюваності. Зокрема, рекомендується:

регулярно мити руки,

користуватися антисептиками,

провітрювати приміщення,

уникати масових скупчень людей,

залишатися вдома у разі появи симптомів застуди.

Як відомо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.