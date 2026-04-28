28 квітня 2026, 16:05

Депутатський бізнес на полігоні: в Ужгороді судитимуть посадовця за дерибан прибутків від вторсировини

В Ужгороді правоохоронці викрили схему, через яку майже рік незаконно отримували прибутки з міського полігону твердих побутових відходів

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, організував оборудку директор комунального підприємства - чинний депутат Ужгородської міської ради, у змові з двома представниками приватного бізнесу.

Схема полягала у тіньовому відборі вторсировини зі сміттєзвалища без договорів, обліку та надходжень до бюджету. За безперешкодний доступ до полігону та "прикриття" діяльності підприємці передавали посадовцю частину прибутку.

У березні-квітні 2026 року правоохоронці задокументували отримання депутатом 50 тис. грн неправомірної вигоди.

Фактично посадовець відкрив полігон для "своїх": без контролю допускали сторонніх осіб і техніку, організувавши неофіційне сортування відходів.

Із загальної маси відбирали цінну сировину - пластик, макулатуру, поліетилен, яку надалі накопичували, вивозили та передавали приватній компанії для подальшої реалізації. Частину прибутку спрямовували посадовцю.

За оцінками експертів, упродовж травня 2025 - квітня 2026 року незаконно вилучили та реалізували майже 100 тонн пластику, понад 120 тонн макулатури і кілька тонн поліетилену на суму понад 660 тис. грн.

Депутату повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Засновниці підприємства та керівнику товариства інкриміновано пособництво у цьому злочині.

Нагадаємо, що Спеціалізована екологічна прокуратура скерувала до суду справу щодо незаконного використання земель Чорнобильської зони для отримання прибутку.

