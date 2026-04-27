ЄБРР виділить Україні €30 млн на відновлення конфайнменту ЧАЕС

Учасники Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки. Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Європейський банк реконструкції та розвитку виділить Україні 30 млн євро як перший транш на відновлення конфайнменту Чорнобильської АЕС, який був пошкоджений російським безпілотником

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, загальна вартість відновлення та посилення безпеки нового безпечного конфайнменту оцінюється приблизно у 500 млн євро. Повністю завершити відновлювальні роботи планують до 2030 року.

Перший етап передбачає оцінку пошкоджень, розробку технічних рішень та проєктування робіт. Президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо зазначила, що виділені кошти необхідні для стабілізації конструкції.

Також повідомляється, що міжнародні партнери вже взяли на себе перші зобов'язання майже на 100 млн євро для підвищення ядерної безпеки в Україні.

Шмигаль додав, що з початку повномасштабного вторгнення Росія 155 разів атакувала підстанції, які забезпечують видачу електроенергії з українських АЕС.

Загалом зафіксовано 127 небезпечних інцидентів, пов'язаних з агресією РФ щодо Чорнобильської та Запорізької АЕС.

Чорнобильська АЕС і війна

Чорнобильська атомна електростанція розташована поблизу міста Прип'ять у Київській області.

Після аварії 1986 року енергоблоки станції були поступово виведені з експлуатації, а у 2000 році ЧАЕС остаточно припинила виробництво електроенергії.

У 2016 році над зруйнованим 4-м енергоблоком встановлено новий безпечний конфайнмент.

Під час повномасштабної війни ЧАЕС перебувала під окупацією російських військ у 2022 році, а згодом неодноразово опинялася під ризиком через бойові дії та атаки на енергетичну інфраструктуру.

У 2025 році було зафіксовано пошкодження конфайнменту внаслідок удару російського БПЛА.