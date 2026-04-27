08:39  27 квітня
На Прикарпатті викрили агітаторку, яка закликала до відродження СРСР
07:19  27 квітня
У метро Харкова нетверезий чоловік влаштував стрілянину
08:13  27 квітня
У Києві на Печерську Porsche врізався у будівлю: рятувальники вирізали пасажирку з авто
UA | RU
UA | RU
27 квітня 2026, 10:13

ЄБРР виділить Україні €30 млн на відновлення конфайнменту ЧАЕС

Читайте также на русском языке
Учасники Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки. Фото: Telegram/Денис Шмигаль
Читайте также
на русском языке

Європейський банк реконструкції та розвитку виділить Україні 30 млн євро як перший транш на відновлення конфайнменту Чорнобильської АЕС, який був пошкоджений російським безпілотником

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, загальна вартість відновлення та посилення безпеки нового безпечного конфайнменту оцінюється приблизно у 500 млн євро. Повністю завершити відновлювальні роботи планують до 2030 року.

Перший етап передбачає оцінку пошкоджень, розробку технічних рішень та проєктування робіт. Президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо зазначила, що виділені кошти необхідні для стабілізації конструкції.

Також повідомляється, що міжнародні партнери вже взяли на себе перші зобов'язання майже на 100 млн євро для підвищення ядерної безпеки в Україні.

Шмигаль додав, що з початку повномасштабного вторгнення Росія 155 разів атакувала підстанції, які забезпечують видачу електроенергії з українських АЕС.

Загалом зафіксовано 127 небезпечних інцидентів, пов'язаних з агресією РФ щодо Чорнобильської та Запорізької АЕС.

Чорнобильська АЕС і війна

Чорнобильська атомна електростанція розташована поблизу міста Прип'ять у Київській області.

Після аварії 1986 року енергоблоки станції були поступово виведені з експлуатації, а у 2000 році ЧАЕС остаточно припинила виробництво електроенергії.

У 2016 році над зруйнованим 4-м енергоблоком встановлено новий безпечний конфайнмент.

Під час повномасштабної війни ЧАЕС перебувала під окупацією російських військ у 2022 році, а згодом неодноразово опинялася під ризиком через бойові дії та атаки на енергетичну інфраструктуру.

У 2025 році було зафіксовано пошкодження конфайнменту внаслідок удару російського БПЛА.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
Ранкова атака дронів на Полтавщині: пошкоджено дачний кооператив
27 квітня 2026, 11:33
В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки
27 квітня 2026, 11:18
Трофейні гвинтівки поштою: у Києві затримали торговця зброєю
27 квітня 2026, 10:59
В Україні планують продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів
27 квітня 2026, 10:56
Викрадення та зґвалтування неповнолітньої: у Запоріжжі чоловіка засудили до 12 років ув'язнення
27 квітня 2026, 10:44
На Львівщині зіткнулися мікроавтобус та легковик: постраждали чотири людини
27 квітня 2026, 10:43
Поїздка на BMW до кордону за 600 євро: на Одещині затримали перевізника з пасажирами
27 квітня 2026, 10:28
На Черкащині студент коригував удари росіян по енергооб’єктах
27 квітня 2026, 10:14
На Полтавщині на трасі зіткнулися два авто: постраждали троє дорослих та 7-річна дитина
27 квітня 2026, 09:53
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Всі публікації »
Остап Дроздов
Микола Княжицький
Юрій Чевордов
Всі блоги »