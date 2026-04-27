ЄБРР виділить Україні €30 млн на відновлення конфайнменту ЧАЕС
Європейський банк реконструкції та розвитку виділить Україні 30 млн євро як перший транш на відновлення конфайнменту Чорнобильської АЕС, який був пошкоджений російським безпілотником
Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, передає RegioNews.
За його словами, загальна вартість відновлення та посилення безпеки нового безпечного конфайнменту оцінюється приблизно у 500 млн євро. Повністю завершити відновлювальні роботи планують до 2030 року.
Перший етап передбачає оцінку пошкоджень, розробку технічних рішень та проєктування робіт. Президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо зазначила, що виділені кошти необхідні для стабілізації конструкції.
Також повідомляється, що міжнародні партнери вже взяли на себе перші зобов'язання майже на 100 млн євро для підвищення ядерної безпеки в Україні.
Шмигаль додав, що з початку повномасштабного вторгнення Росія 155 разів атакувала підстанції, які забезпечують видачу електроенергії з українських АЕС.
Загалом зафіксовано 127 небезпечних інцидентів, пов'язаних з агресією РФ щодо Чорнобильської та Запорізької АЕС.
Чорнобильська АЕС і війна
Чорнобильська атомна електростанція розташована поблизу міста Прип'ять у Київській області.
Після аварії 1986 року енергоблоки станції були поступово виведені з експлуатації, а у 2000 році ЧАЕС остаточно припинила виробництво електроенергії.
У 2016 році над зруйнованим 4-м енергоблоком встановлено новий безпечний конфайнмент.
Під час повномасштабної війни ЧАЕС перебувала під окупацією російських військ у 2022 році, а згодом неодноразово опинялася під ризиком через бойові дії та атаки на енергетичну інфраструктуру.
У 2025 році було зафіксовано пошкодження конфайнменту внаслідок удару російського БПЛА.