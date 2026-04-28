Прокуратура подала апеляцію на рішення Могилів-Подільського міськрайонного суду щодо вироку жінці, чий син помер після тривалого неналежного догляду та відсутності харчування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Суд першої інстанції призначив матері мінімальне покарання – три роки позбавлення волі, з чим категорично не погодилася сторона обвинувачення. 42-річну жінку визнали винною у завідомому залишенні дитини в небезпеці та злісному невиконанні обов’язків по догляду.

Також наразі окремо триває розслідування щодо дій сімейної лікарки та соцпрацівниці, які бачили стан дитини, але не вжили заходів для її порятунку.

Нагадаємо, що трагедія сталася в селі Серебрія. 10-річний хлопчик мав важку інвалідність через ураження центральної нервової системи й потребував постійного медичного нагляду та спеціального харчування. Слідство встановило, що з червня 2025 року стан дитини почав стрімко погіршуватися, проте мати ігнорувала потреби сина. Зокрема, вона не забезпечила хлопчику спеціальну дієту, без якої його організм не міг функціонувати – звичайну їжу дитина не засвоювала.

Хлопчика не годували майже 60 днів, він отримував лише воду, дуже мало і рідко. Після фактичного голодування та відсутності догляду дитина померла 16 грудня 2025 року.