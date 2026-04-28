Фото: поліція

ДТП сталася 26 квітня приблизно о 23:20 між селищами Знамʼянка та Трудолюбівка Баштанського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Автомобіль "ВАЗ 2106" вилетів з дороги в кювет та перекинувся. 28-річний водій загинув на місці події. Троє пасажирів віком 19 та 20 років отримали травми різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини ДТП.

Поліція звертається до свідків з проханням повідомити будь-яку інформацію про обставини аварії за номером 093-714-45-20 або на спецлінію 102.

