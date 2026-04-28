28 квітня 2026, 11:51

На Миколаївщині легковик вилетів у кювет і перекинувся: водій загинув, троє пасажирів травмовані

28 квітня 2026, 11:51
Фото: поліція
ДТП сталася 26 квітня приблизно о 23:20 між селищами Знамʼянка та Трудолюбівка Баштанського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Автомобіль "ВАЗ 2106" вилетів з дороги в кювет та перекинувся. 28-річний водій загинув на місці події. Троє пасажирів віком 19 та 20 років отримали травми різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини ДТП.

Поліція звертається до свідків з проханням повідомити будь-яку інформацію про обставини аварії за номером 093-714-45-20 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, вранці 28 квітня на Дніпропетровщині маршрутка з пасажирами влетіла у припарковану вантажівку. На місці загинула пасажирка мікроавтобуса, водій та п'ятеро пасажирів отримали травми.

Миколаївська область події аварія ДТП загиблий постраждалі
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
28 квітня 2026, 13:34
На Дніпропетровщині FPV-дрон вибухнув біля цивільного авто: поранена жінка
28 квітня 2026, 13:13
Будують за мільйони, але не відкривають: що не так із ветеранськими просторами
28 квітня 2026, 12:50
У Харкові чоловік підірвав гранату біля магазину: його затримали
28 квітня 2026, 12:38
Серія ударів по об'єктах РФ: уражено НПЗ, РЛС та склади окупантів
28 квітня 2026, 12:23
Заморила голодом 10-річного сина: на Вінниччині прокуратура оскаржує надто м’який вирок матері
28 квітня 2026, 12:11
У центрі Полтави підлітки нападають на перехожих і дітей
28 квітня 2026, 11:57
Наслідки удару по Чугуєву: ще один постраждалий помер
28 квітня 2026, 11:42
Зберігав роками, а потім вирішив заробити: жителя Київщини затримали за продаж дитячої порнографії
28 квітня 2026, 11:26
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
