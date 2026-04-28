11:57  28 квітня
У центрі Полтави підлітки нападають на перехожих і дітей
08:30  28 квітня
На Київщині зникла 17-річна дівчина
08:20  28 квітня
У Миколаєві з даху зруйнованої будівлі ОВА зістрибнув хлопець
UA | RU
UA | RU
28 квітня 2026, 11:26

Зберігав роками, а потім вирішив заробити: жителя Київщини затримали за продаж дитячої порнографії

Читайте также на русском языке
Фото: ОГП
Читайте также
на русском языке

Підозру отримав мешканець Київської області, який розповсюджував заборонений контент через месенджер

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та Офіс генпрокурора.

Молодик протягом кількох років зберігав на своєму телефоні відеофайли порнографічного характеру за участі дітей, а згодом вирішив на них заробити. Для пошуку покупців він використовував тематичні Телеграм-канали.

Правоохоронці задокументували факт продажу двох таких відеофайлів у лютому 2026 року. Експертиза підтвердила, що матеріали належать до дитячої порнографії.

Під час огляду комп’ютерної техніки та смартфона фігуранта поліцейські вилучили докази зберігання та розповсюдження заборонених матеріалів. Наразі походження відеозаписів встановлюється.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому оголосили підозру за ч. 2, 3 ст. 301-1 КК України (зберігання дитячої порнографії з метою збуту та збут дитячої порнографії).

Фігуранту загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Вінниччині чоловік щотижня протягом двох років ґвалтував падчерку. Дівчинка намагалася розповісти про все матері та бабусі, але рідні їй не повірили. Зловмисника затримали.

Київ затримання події правоохоронці порнографія
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
28 квітня 2026, 13:34
На Дніпропетровщині FPV-дрон вибухнув біля цивільного авто: поранена жінка
28 квітня 2026, 13:13
Будують за мільйони, але не відкривають: що не так із ветеранськими просторами
28 квітня 2026, 12:50
У Харкові чоловік підірвав гранату біля магазину: його затримали
28 квітня 2026, 12:38
Серія ударів по об'єктах РФ: уражено НПЗ, РЛС та склади окупантів
28 квітня 2026, 12:23
Заморила голодом 10-річного сина: на Вінниччині прокуратура оскаржує надто м’який вирок матері
28 квітня 2026, 12:11
У центрі Полтави підлітки нападають на перехожих і дітей
28 квітня 2026, 11:57
На Миколаївщині легковик вилетів у кювет і перекинувся: водій загинув, троє пасажирів травмовані
28 квітня 2026, 11:51
Наслідки удару по Чугуєву: ще один постраждалий помер
28 квітня 2026, 11:42
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Микола Княжицький
Всі блоги »