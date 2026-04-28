Підозру отримав мешканець Київської області, який розповсюджував заборонений контент через месенджер

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та Офіс генпрокурора.

Молодик протягом кількох років зберігав на своєму телефоні відеофайли порнографічного характеру за участі дітей, а згодом вирішив на них заробити. Для пошуку покупців він використовував тематичні Телеграм-канали.

Правоохоронці задокументували факт продажу двох таких відеофайлів у лютому 2026 року. Експертиза підтвердила, що матеріали належать до дитячої порнографії.

Під час огляду комп’ютерної техніки та смартфона фігуранта поліцейські вилучили докази зберігання та розповсюдження заборонених матеріалів. Наразі походження відеозаписів встановлюється.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому оголосили підозру за ч. 2, 3 ст. 301-1 КК України (зберігання дитячої порнографії з метою збуту та збут дитячої порнографії).

Фігуранту загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

