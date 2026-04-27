27 квітня 2026, 10:44

Викрадення та зґвалтування неповнолітньої: у Запоріжжі чоловіка засудили до 12 років ув'язнення

27 квітня 2026, 10:44
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Запоріжжі 25-річного чоловіка визнали винним у справі про викрадення 17-річної дівчини, сексуальне насильство та виготовлення дитячої порнографії

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

За даними слідства, злочин стався у вересні 2024 року.

Двоє мешканців Пологівського району, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, силоміць посадили дівчину до автомобіля і вивезли її до будинку одного з них. Там вони вчинили сексуальне насильство щодо неповнолітньої, зафіксувавши свої дії на мобільний телефон.

На суді обвинувачений не визнав свою провину і не виказав каяття.

Крім тюремного ув’язнення, після відбуття покарання протягом трьох років йому буде заборонено займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з розповсюдженням медіапродукції, працювати на посадах, пов’язаних із вихованням і дозвіллям дітей, а також надавати освітні послуги неповнолітнім.

Суд також задовольнив цивільний позов проти засудженого, зобов’язавши його виплатити постраждалій 300 тисяч гривень моральної компенсації.

Розгляд кримінального провадження щодо іншого підозрюваного було припинено через його смерть.

Нагадаємо, на Одещині чоловіка засудили за зґвалтування 15-річної дівчини. Злочин стався у червні минулого року. Дівчинка випасала худобу на пасовищі поблизу одного із сіл Болградського району. Там на неї напав пʼяний 48-річний чоловік.

