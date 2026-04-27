На Прикарпатті викрили агітаторку, яка закликала до відродження СРСР

На Прикарпатті повідомлено про підозру інтернет-агітаторці, яка підтримувала комуністичний тоталітарний режим

Про це повідомило Управління СБУ в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

За даними слідства, упродовж 2025 року 47-річна уродженка Косівського району систематично розміщувала на своїй сторінці матеріали, що заперечують злочинний характер комуністичного режиму, виправдовують його дії, а також містять символіку срср і позитивні згадки про Йосипа Сталіна.

Крім того, у публікаціях містилися твердження про нібито добровільне входження країн до складу срср, заперечення примусової праці в системі ГУЛАГу, а також заклики до відновлення радянських органів влади.

Окремі дописи також містили ідеї відновлення срср та української рср із поверненням до сталінської конституції 1936 року, а також згадки про контакти з так званими "днр", "лнр" і невизнаним Придністров’ям.

Крім того, контент містив заперечення злочинів націонал-соціалістичного (нацистського) режиму та перекладання відповідальності за розв’язання Другої світової війни.

Жінці повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

