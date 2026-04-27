Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Неподалік рубежу затримали 26-річного водія, який намагався доправити трьох мешканців Дніпропетровщини до придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.

Встановлено, що чоловіки завчасно спланували свою поїздку до Молдови. Вони звернулися по допомогу до знайомого, який сконтактував їх з водіїм та домовився про комфортну поїздку. Чоловіки зустрілися в обумовленому місці та вирушили до прикордоння на авто BMW. За свої послуги перевізник мав отримати 600 євро у разі успішного переправлення.

Однак поїздка тривала недовго. Водія затримали, автомобіль та речові докази вилучили.

Перевізнику повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 266 тисяч гривень.

На трьох пасажирів склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання кордону, справи скеровані до суду.

Нагадаємо, ранішк СБУ та Нацполіція заблокували чергові схеми ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок. За суми від 2 до 20 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.