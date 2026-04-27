08:39  27 квітня
На Прикарпатті викрили агітаторку, яка закликала до відродження СРСР
07:19  27 квітня
У метро Харкова нетверезий чоловік влаштував стрілянину
08:13  27 квітня
У Києві на Печерську Porsche врізався у будівлю: рятувальники вирізали пасажирку з авто
UA | RU
UA | RU
27 квітня 2026, 10:28

Поїздка на BMW до кордону за 600 євро: на Одещині затримали перевізника з пасажирами

Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники завадили спробі незаконного переправлення чоловіків через державний кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Неподалік рубежу затримали 26-річного водія, який намагався доправити трьох мешканців Дніпропетровщини до придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.

Встановлено, що чоловіки завчасно спланували свою поїздку до Молдови. Вони звернулися по допомогу до знайомого, який сконтактував їх з водіїм та домовився про комфортну поїздку. Чоловіки зустрілися в обумовленому місці та вирушили до прикордоння на авто BMW. За свої послуги перевізник мав отримати 600 євро у разі успішного переправлення.

Однак поїздка тривала недовго. Водія затримали, автомобіль та речові докази вилучили.

Перевізнику повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 266 тисяч гривень.

На трьох пасажирів склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання кордону, справи скеровані до суду.

Нагадаємо, ранішк СБУ та Нацполіція заблокували чергові схеми ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок. За суми від 2 до 20 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область прикордонники втеча за кордон втеча від мобілізації ухилення від мобілізації переправник затримання
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
Всі відео »
Всі публікації »
Остап Дроздов
Микола Княжицький
Юрій Чевордов
Всі блоги »