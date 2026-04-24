Що відбувається з цінниками на АЗС: скільки коштує бензин в Україні
В Україні уряд запровадив комплекс заходів задля стабілізації ринку, щоб стримати подорожчання пального. Це відбулось після загострення ситуації на Близькому Сході
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Середні ціни на пальне по Україні станом на 25 квітгня такі:
- бензин А-95 преміум – 75,74 гривні за літр;
- бензин А-95 – 72,44 гривні за літр;
- бензин А-92 – 67,31 гривні за літр;
- дизпальне – 88,10 гривні за літр;
- автогаз – 48,87 гривні за літр.
Нагадаємо, раніше на українському роздрібному ринку фіксували подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході. При цьому в Антимонопольному комітеті після перевірок дійшли до висновку, що українські АЗС формують справедливі цінники, враховуючи ситуацію в галузі.
