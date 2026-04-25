25 квітня 2026, 00:55

Відома українська акторка розповіла про домагання режисера

Фото з відкритих джерел
Відома акторка Олена Узлюк зізналась травмуючий досвід на зйомках. Вона розповіла про дома

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк, передає RegioNews.

Олена Узлик розповіла, що цей інцидент стався на початку її кар'єри. Тоді вона була 19-річною студенткою. Під час зйомок акторка повинна була з'явитись у пеньюарі. Однак замість робочого процесу режисер організував ситуацію, яка її шокувала: її фактично зачинили в кімнаті з оголеним літнім актором. Юна акторка втекла з майданчику в сльозах.

За словами артистки, найбільшим ударом для неї тоді стала відсутність солідарності в колективі. Бо її емоційний стан сприйняли як перешкоду робочого процесу. Зйомки фільму продовжили вже без участі акторки.

"Я коли цього режисера потім бачила, я його так ненавиділа. У мене був колосальний стрес", - каже Олена Узлик.

Артистка не називає ім'я кривдника, зауваживши, що цього режисера вже немає серед живих.

Довідка. Олена Узлик - відома українська актрка. Вона понад 30 років виступала у Київському академічному Молодому театрі. Глядачі знають її за ролями у культовому ситкомі "Леся+Рома", серіалах "Жіночий лікар", "Перші дні", "І будуть люди", "Обмежено придатні".

