На Хмельниччині працівниця Ощалдбанку вкрала понад 100 тисяч у клієнта

З Ощадбанку стягнули 100 тисяч гривень та понад 10 тисяч доларів США. Виявилось, що працівниця банку привласнила вклад клієнта

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, протягом березня-липня 2021 року працівниця банку заволоділа коштами, які вкладчик вніс за договорами банківського вкладу. Це понад 100 тисяч гривень та понад 10 тисяч доларів США.

Суд визнав працівницю банку винною. Їй призначили покарання у вигляді позбавлення волі на вісім років з позбавленням права займатися діяльністю та обіймати певні посади, з конфіскацією майна та зі штрафом.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті 55-річний чоловік став жертвою аферистів. Це сталось, коли він шукав підробіток онлайн. Чоловік втратив 46 тис. грн, повідомивши шахраям код із SMS при нібито працевлаштуванні.