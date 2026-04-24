У Дніпрі чоловік через ревнощі знищив авто

Фото: Національна поліція

У Дніпрі чоловік підпалив чужий Hyundai Sonata. Тепер він отримав підозру

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався на початку лютого в Соборному районі Дніпра. Поліції повідомили про загоряння автомобіля, припаркованого на вулиці Колодязній. Згодом з'ясувалось, що машину підпалив 38-річний місцевий житель. Попередньо, він через ревнощі облив автомобіль легкозаймистою речовиною та умисно підпалив. Внаслідок пожежі машина частково вигоріла.

Чоловік отримав підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Тепер обвинувальний акт скеровано до суду.

