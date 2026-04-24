Наші вдома: в Україну повернулись з полону 193 воїни
У межах обміну 24 квітня в Україну з російського полону повернулись 193 українських військових. Президент показав перші кадри
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.
Ці 193 воїни, які повернулись додому, є військовими Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту. Серед них також є ті, проти кого РФ завела кримінальні провадження. Також серед них є поранені.
"Важливо, що обміни є і що наші люди повертаються додому. Я дякую всім, хто працює заради обмінів. Кожному підрозділу, який на фронті забезпечує поповнення обмінного фонду для України. Вдячний усім партнерам, які допомагають у цьому", - зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 11 квітня Україна та РФ провели обмін полоненими. Тоді повернулися 175 наших співвітчизників, які переважно потрапили у ворожий полон ще у перші дні та місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.