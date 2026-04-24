24 квітня 2026, 16:25

Наші вдома: в Україну повернулись з полону 193 воїни

Фото: ОП
У межах обміну 24 квітня в Україну з російського полону повернулись 193 українських військових. Президент показав перші кадри

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Ці 193 воїни, які повернулись додому, є військовими Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту. Серед них також є ті, проти кого РФ завела кримінальні провадження. Також серед них є поранені.

"Важливо, що обміни є і що наші люди повертаються додому. Я дякую всім, хто працює заради обмінів. Кожному підрозділу, який на фронті забезпечує поповнення обмінного фонду для України. Вдячний усім партнерам, які допомагають у цьому", - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 11 квітня Україна та РФ провели обмін полоненими. Тоді повернулися 175 наших співвітчизників, які переважно потрапили у ворожий полон ще у перші дні та місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
