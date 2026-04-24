13:55  24 квітня
У Дніпрі ракета-перехоплювач влетіла у легковик
11:06  24 квітня
У Києві уламки дрона впали у водойму та нежитлову зону
08:57  24 квітня
Сніг у квітні: Харків накрив раптовий снігопад
UA | RU
UA | RU
24 квітня 2026, 15:46

У Луцьку відбудеться ветеранський коворкінг-конгрес

24 квітня 2026, 15:46
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

29 квітня у Луцьку відбудеться регіональний ветеранський коворкінг-конгрес, присвячений самоорганізації та професійній інтеграції захисників після повернення з війни

Про це інформує громадська організація "Захист Деражви", передає RegioNews.

Захід збере ветеранів, їхні родини, роботодавців, освітян, юристів та психологів для обговорення актуальних питань адаптації та розвитку.

У програмі заходу передбачено:

  • дискусійні панелі у форматі відкритого мікрофону та діалогу, де говоритимуть про навчання, започаткування власної справи, юридичний захист, медіаінструменти та інші важливі теми;
  • юридичні та психологічні консультації для учасників;
  • зона арт-терапії;
  • дитячий простір.

Конгрес проходитиме з 10:00 до 17:00 у Луцькому бізнес-просторі за адресою: вул. П’ятницька Гірка, 2.

Організатором заходу виступає Волинський осередок ГО "Захист Держави" за підтримки Департаменту ветеранської політики Луцької міської ради.

Участь у заході можлива лише за попередньою реєстрацією.

Організатори закликають охочих також долучатися до формування програми та пропонувати спікерів.

Нагадаємо, родини військових та ветеранів Полтавщини взяли участь у проєкті "Мандротерапія", відвідавши Опішню – столицю українського гончарства. Полтавський осередок ГО "Захист держави" планує й надалі створювати простір для відновлення та живого спілкування сімей військових і ветеранів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Микола Княжицький
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »