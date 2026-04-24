У Луцьку відбудеться ветеранський коворкінг-конгрес

29 квітня у Луцьку відбудеться регіональний ветеранський коворкінг-конгрес, присвячений самоорганізації та професійній інтеграції захисників після повернення з війни

Про це інформує громадська організація "Захист Деражви", передає RegioNews.

Захід збере ветеранів, їхні родини, роботодавців, освітян, юристів та психологів для обговорення актуальних питань адаптації та розвитку.

У програмі заходу передбачено:

дискусійні панелі у форматі відкритого мікрофону та діалогу, де говоритимуть про навчання, започаткування власної справи, юридичний захист, медіаінструменти та інші важливі теми;

юридичні та психологічні консультації для учасників;

зона арт-терапії;

дитячий простір.

Конгрес проходитиме з 10:00 до 17:00 у Луцькому бізнес-просторі за адресою: вул. П’ятницька Гірка, 2.

Організатором заходу виступає Волинський осередок ГО "Захист Держави" за підтримки Департаменту ветеранської політики Луцької міської ради.

Участь у заході можлива лише за попередньою реєстрацією.

Організатори закликають охочих також долучатися до формування програми та пропонувати спікерів.

