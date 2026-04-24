24 квітня 2026, 14:40

Українці вимагають спрямувати бюджет телемарафону на ЗСУ

24 квітня 2026, 14:40
Фото з відкритих джерел
Українці зареєстрували петицію, в якій просять уряд припинити фінансувати телемарафон. Ці гроші громадяни хочуть спрямувати на телемарафон

Така петиція з'явилась на сайті уряду, передає RegioNews.

Авторка петиції пропонує уряду переглянути доцільність використання бюджетних коштів на виробництво та трансляцію телемарафону. Вона заначає, що проєкт фінансується з державного бюджету, хоча оборонний сектор потребує ресурсів.

Зокрема, у петиції згадують про закупівлю безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, транспорту, а також медичне забезпечення та реабілітацію військових. Авторка петиції зазначила, що медіасфера може функціонувати на засадах конкуренції та незалежної журналістики без фінансування уряду.

Нагадаємо, що раніше депутат Ярослав Железняк опублікував проєкт розпорядження уряду щодо фінансування телемарафону. У документі йдеться про те, що виділять 637 964 266 грн, які підуть на:

  • закупівлю послуг з виробництва інформаційних програм в прямому ефірі;
  • виробництво програм та поширення їх в ефірі для Єдиного телемарафону.
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
