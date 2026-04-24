Захищав сина-СЗЧшника: у Запоріжжі чоловік із сокирою напав на поліцію (ВІДЕО)

Фото: Національна поліція

У Запоріжжі чоловік напав на патрульних із сокирою та сльозогінним газом. Виявилось, що за кермом авто, яке зупинили правоохоронці, був його син

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Сам інцидент стався 9 квітня у Космічному районі міста. Правоохоронці зупинили автомобіль, який мав пошкодження ніби після ДТП. Водій проігнорував вимогу про зупинку, не надав документів для перевірки та просто залишив місце подій.

Правоохоронці наздогнали авто. Проте під час повторної втечі водій не впорався з керуванням. Згодом поліція почала перевіряти обставини та причини його поведінки. Однак потім ситуація загострилась.

У конфлікт втрутився 49-річний батько водія. Чоловік погрожував із сокирою в руках, кидав у поліцейських каміння та застосував сльозогінний газ. Його затимали. Один із патрульних отримав тілесні ушкодження та потребував медичної допомоги. Зловмиснику тепер загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Його 27-річний син, який був за кермом, виявився військовим, який самовільно залишив місце служби (СЗЧ). Його передали працівникам Військової служби правопорядку.

