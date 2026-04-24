24 квітня 2026, 15:00

Захищав сина-СЗЧшника: у Запоріжжі чоловік із сокирою напав на поліцію (ВІДЕО)

24 квітня 2026, 15:00
Фото: Національна поліція
У Запоріжжі чоловік напав на патрульних із сокирою та сльозогінним газом. Виявилось, що за кермом авто, яке зупинили правоохоронці, був його син

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Сам інцидент стався 9 квітня у Космічному районі міста. Правоохоронці зупинили автомобіль, який мав пошкодження ніби після ДТП. Водій проігнорував вимогу про зупинку, не надав документів для перевірки та просто залишив місце подій.

Правоохоронці наздогнали авто. Проте під час повторної втечі водій не впорався з керуванням. Згодом поліція почала перевіряти обставини та причини його поведінки. Однак потім ситуація загострилась.

У конфлікт втрутився 49-річний батько водія. Чоловік погрожував із сокирою в руках, кидав у поліцейських каміння та застосував сльозогінний газ. Його затимали. Один із патрульних отримав тілесні ушкодження та потребував медичної допомоги. Зловмиснику тепер загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Його 27-річний син, який був за кермом, виявився військовим, який самовільно залишив місце служби (СЗЧ). Його передали працівникам Військової служби правопорядку.

Нагадаємо, раніше в Києві п'яний чоловік напав на медиків. "Швидку" для нього викликала небайдужа перехожа, але він поводився агресивно.

23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
