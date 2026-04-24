У мережі з’явилось відео як 24 квітня у Дніпрі під час роботи протиповітряної оборони ракета влучила у припаркований автомобіль. Інцидент стався під час відбиття атаки російських безпілотників

Про це повідомляють регіональні медіа у Telegram, передає RegioNews.

За попередніми даними, подія трапилася на вулиці Чорних Запорожців.

Ракета поцілила у праві задні двері автомобіля та застрягла в корпусі.

На місці працювали рятувальники.

Нагадаємо,у Дніпрі під час атаки ворога ракета-перехоплювач влетіла в автомобіль. Тепер вибухотехніки працюють на місці знахідки

У ніч на 23 квітня російські війська завдали удару по Дніпру. Ворог влучив у багатоповерхівку. Раніше повідомлялося про двох загиблих та десятьох поранених. Згодом рятувальники повідомляли, що виявили тіло ще однієї людини.