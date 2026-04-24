24 квітня 2026, 15:58

З'явилось відео моменту, як ракета ППО влучила у легковик у Дніпрі

Фото: Труха
У мережі з’явилось відео як 24 квітня у Дніпрі під час роботи протиповітряної оборони ракета влучила у припаркований автомобіль. Інцидент стався під час відбиття атаки російських безпілотників

Про це повідомляють регіональні медіа у Telegram, передає RegioNews.

За попередніми даними, подія трапилася на вулиці Чорних Запорожців.

Ракета поцілила у праві задні двері автомобіля та застрягла в корпусі.

На місці працювали рятувальники.

Нагадаємо,у Дніпрі під час атаки ворога ракета-перехоплювач влетіла в автомобіль. Тепер вибухотехніки працюють на місці знахідки

У ніч на 23 квітня російські війська завдали удару по Дніпру. Ворог влучив у багатоповерхівку. Раніше повідомлялося про двох загиблих та десятьох поранених. Згодом рятувальники повідомляли, що виявили тіло ще однієї людини.

23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
