24 квітня 2026, 14:17

Інформаційна гігієна: як уберегтися від "отруєння" новинами

24 квітня 2026, 14:17
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Відчуття втоми, тривоги чи навіть фізичного дискомфорту після перегляду новинної стрічки – це не просто перевтома. Психологи називають такий стан вторинною травмою

Про це явище, його вплив на психіку та способи захисту розповідає психологиня Хмельницького обласного осередку ГО "Захист Держави" Лілія Коцюк, передає RegioNews.

Фахівчиня пояснює, чому мозок може реагувати на побачені в медіа кадри так, ніби людина перебуває безпосередньо в епіцентрі подій, а також які симптоми сигналізують про емоційне виснаження – від порушення сну до емоційної "черствості".

Окрему увагу вона приділяє правилам інформаційної гігієни, які допомагають зменшити навантаження на нервову систему та зберегти психологічне здоров’я в умовах постійного потоку новин.

Серед ключових порад – обмеження часу споживання новин, вибір надійних джерел та регулярні інформаційні "перерви".

Фахівці наголошують: у разі емоційного виснаження або тривожних станів варто не ігнорувати симптоми та звертатися по допомогу.

ГО "Захист Держави"готова надати підтримку тим, хто її потребує. Звертатися можна за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 42/1.

Раніше фахівці громадської організації "Захист Держави" пояснили, як розпізнати стрес, що спричиняє емоційне вигорання та як краще усвідомити власні почуття.

Україна гігієна новини поради фахівці інформаційна втома громадська організація Захист Держави
