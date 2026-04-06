Як зрозуміти свої емоції: експерти розповіли, як розпізнати стрес
Стан «нічого не відчуваю» — це не про відсутність емоцій. Часто це означає, що психіка перевантажена
Можливі причини:
• перевтома та стрес;
• внутрішнє "відключення" як спосіб захисту;
• звичка пригнічувати свої емоції.
Важливо:
Емоції нікуди не зникають — вони просто стають менш доступними.
Що допомагає?
Почати з простого:
• визнати, що мені зараз не ок;
• звернути увагу на своє тіло — чи є дискомфорт, втома, напруга;
• запитати себе: "Що зі мною сьогодні було?"
• дати собі час щось відчути без тиску.
Цей стан — не проблема. Це сигнал про те, що тобі потрібен відпочинок і більше уваги до себе.
