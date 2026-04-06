06 квітня 2026, 18:45

Як зрозуміти свої емоції: експерти розповіли, як розпізнати стрес

Фото з відкритих джерел
Стан «нічого не відчуваю» — це не про відсутність емоцій. Часто це означає, що психіка перевантажена

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Можливі причини:
• перевтома та стрес;
• внутрішнє "відключення" як спосіб захисту;
• звичка пригнічувати свої емоції.

Важливо:
Емоції нікуди не зникають — вони просто стають менш доступними.

Що допомагає?
Почати з простого:
• визнати, що мені зараз не ок;
• звернути увагу на своє тіло — чи є дискомфорт, втома, напруга;
• запитати себе: "Що зі мною сьогодні було?"
• дати собі час щось відчути без тиску.

Цей стан — не проблема. Це сигнал про те, що тобі потрібен відпочинок і більше уваги до себе.

Нагадаємо, раніше спеціалісти ГО "Захист Держави" розповіли, як правильно підтримати дитину захисника або захисниці. Головне правило – не обманювати і не відмовчуватись. Діти дуже емоційно відчувають фальш, і це породжує ще більше страху. Однак правда має бути дозованою.

психологи активісти волонтери Захист Держави
