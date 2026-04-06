Як зрозуміти свої емоції: експерти розповіли, як розпізнати стрес

Стан «нічого не відчуваю» — це не про відсутність емоцій. Часто це означає, що психіка перевантажена

Можливі причини:

• перевтома та стрес;

• внутрішнє "відключення" як спосіб захисту;

• звичка пригнічувати свої емоції.

Важливо:

Емоції нікуди не зникають — вони просто стають менш доступними.

Що допомагає?

Почати з простого:

• визнати, що мені зараз не ок;

• звернути увагу на своє тіло — чи є дискомфорт, втома, напруга;

• запитати себе: "Що зі мною сьогодні було?"

• дати собі час щось відчути без тиску.

Цей стан — не проблема. Це сигнал про те, що тобі потрібен відпочинок і більше уваги до себе.

