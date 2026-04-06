06 квітня 2026, 21:02

Бізнес-спільнота закликає депутатів підтримати законодавчі ініціативи, спрямовані на забезпечення рівних умов конкуренції

Фото з відкритих джерел
Бізнес-спільнота закликає депутатів підтримати законодавчі ініціативи, спрямовані на забезпечення рівних умов конкуренції. Підприємці звернулись до урядовців

Про це повідомляє Українська рада бізнесу, передає RegioNews.

У Верховній Раді зареєстрували три законопроекти, ініціатором яких виступив Кабінет Міністрів України на виконання структурних маяків програми з МВФ. Йдеться про №15110 щодо військового збору, №15111 щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, а також №15112 щодо оподаткування операцій електронної торгівлі податком на додану вартість.

Законопроєкти №15111, №15111-д

Законопроектом передбачено запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, шляхом імплементації Модельних правил ОЕСР та Директиви DAC 7 є міжнародним зобов’язанням України відповідно до Меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику (далі – Меморандум з МВФ) та Національної стратегії доходів України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1218-р (підрозділ 4.2.2(d) "Обмін інформацією для податкових цілей").

Зокрема, йдеться про просту модель оподаткування доходів, які були отримані через цифрові платформи. Наприклад, сервіси Uber, Bolt, Uklon, Glovo чи Kabanchik. Це не поширюється на Авізо, OLX та інші платформи, які є "дошкою оголошень".

"Законопроєкт по суті запроваджує надспрощений режим для самозайнятих: замість стандартної ставки 18+5% зараз – вводиться спеціальний режим – 5% податку на доходи плюс 5% військового збору. Функції податкового агента покладаються на самі платформи, які мають звітувати про доходи користувачів і сплачувати податки за них. Додатково запроваджується міжнародний автоматичний обмін інформацією, що дозволяє контролювати транскордонні доходи", - кажуть у бізнес спільноті, підтримуючи законопроєкт.

Законопроєкт №15112, №15112-1

Цей документ передбачає удосконалення оподаткування операцій електронної торгівлі та окремих питань адміністрування податку на додану вартість та гармонізація національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу. Йдеться зокрема про скасування звільнення від ПДВ для товарів вартістю до 150 евро, які надходять в Україну в міжнародних поштових відправленнях.

"Фахівці УРБ вважають цю ініціативу корисною і закликають народних депутатів невідкладно ухвалити законопроєкт №15112 від 30 березня 2026 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій електронної торгівлі податком на додану вартість" або альтернативний №15112-1. Зазначена законодавча ініціатива не лише вносить податкові зміни, вона усуває системну дискримінацію українського бізнесу та виробництва, яка триває роками і має масштабні негативні наслідки для економіки", - вважають у спільноті підприємців.

Враховуючи вищевикладене, бізнес спільнота закликає депутатів підтримати законопроєкти, які спрямовані на забезпечення рівних умов конкуренції, зменшення тіньової економіки та приведення українського законодавства у відповідність до правил ЄС.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській ОВА під час засідання платформи "Діалог влади та бізнесу" обговорили програми підтримки підприємств у сфері енергоефективності та забезпечення їх стабільної роботи під час війни.

