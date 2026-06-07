27 обстрілів за добу: ворог атакував Донеччину, є загиблі та поранені

Фото: начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews .

"У Миколаївці пошкоджено 3 приватні будинки. У Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено автомобіль. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено господарчу споруду і аптеку. У Дружківці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок, адмінбудівлю і авто”, - написав Філашкін.

За його інформацією, у Різниківці та Свято-Покровському пошкоджені приватні будинки.

Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 526 людей, у тому числі 76 дітей.

Нагадаємо, що ворог у ніч на 7 червня масовано атакував Одещину безпілотними літальними апаратами, понівечені інфраструктура, житлові будинки, два вантажні автомобілі