27 обстрілів за добу: ворог атакував Донеччину, є загиблі та поранені
Російські окупанти за минулу добу 27 разів обстріляли Донеччину, пошкоджені житлові будинки, двоє людей загинули, четверо - поранені
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
"У Миколаївці пошкоджено 3 приватні будинки. У Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено автомобіль. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено господарчу споруду і аптеку. У Дружківці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок, адмінбудівлю і авто”, - написав Філашкін.
За його інформацією, у Різниківці та Свято-Покровському пошкоджені приватні будинки.
Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 526 людей, у тому числі 76 дітей.
Нагадаємо, що ворог у ніч на 7 червня масовано атакував Одещину безпілотними літальними апаратами, понівечені інфраструктура, житлові будинки, два вантажні автомобілі