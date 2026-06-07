У Запоріжжі ворожий дрон влучив в електровоз

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України﻿

У Запоріжжі 7 червня ворожий дрон влучив в електровоз Укрзалізниці

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає RegioNews .

"Росія знову атакувала рухомий склад Укрзалізниці. У Запоріжжі ворожий БПЛА влучив у електровоз”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки чіткій роботі моніторингової групи та вчасній евакуації, локомотивна бригада на момент удару перебувала в укритті.

Внаслідок влучання ніхто не постраждав.

У міністерстві наголосили, що РФ продовжує системно атакувати залізничну інфраструктуру, та закликали громадян і працівників суворо дотримуватися алгоритмів безпеки й оперативно реагувати на повідомлення про повітряні загрози.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 червня, російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по передмістю Запоріжжя. За попередніми даними, загинув водій маршрутного мікроавтобуса.