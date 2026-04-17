Новий маршрут для паломників: з Тернопільщини стартуватиме "шлях святого Якова"

У Тернопільській області розробили новий пішохідний маршрут для паломників. Відомо, що він аналогом маршруту Шлях святого Якова, який вигадали в Іспанії

У Чортківській міській раді розповіли, що новий маршрут для паломників становитиме 460 кілометрів. Він буде інтегрований у вже чинні українські піші паломницькі маршрути Camino de Santiago. Це мандрівка півднем Тернопільщини, Івано-Франківщини та Львівщини, яку назвали Camino Ruteno.

На Тернопільщині паломники будуть проходити такі точки: Чортків – с. Улашківці – с. Товсте – с. Язловець – м. Бучач – с. Рукомиш – м. Монастириська. Там є унікальні храми, які визнані національними пам’ятками архітектури. Після цього шлях йде до Прикарпаття та до Львова.

На карту нанесуть кожну зупинку. Проєкт спрямований на відновлення історичних шляхів Галичини та Поділля, а також на те, щоб поєднати регіон з європейською мережею Шляху святого Якова.

Слід зазначити, що це не є першою такою програмою в Україні. Наприклад, влітку 2021 року на Поділлі з'явився новий відрізок, який поєднав міста Вінниця, Бар та Кам'янець-Подільський. Його назвали Camino Podolico – Подільський шлях святого Якова.

Довідка. Шлях святого Якова є найвідомішим паломницьким маршрутом. Він закінчується в іспанському Саньтяго-де-Компостела. Це пов'язано з тим, що від 9 століття пілігрими мандрували до могили святого Якова, шляхи до неї з різних країн були промарковані спеціальною символікою (мушлями з променями). Зокрема, такі мушлі знаходили у княжому Звенигороді: це підтверджує, що українці ще в часи Київської Русі брали участь у паломництвах.