Дві хвилі ударів: сили ППО знешкодили 31 ракету і понад 600 російських дронів
Від ранку вчорашнього дня до ранку 16 квітня російські війська здійснили дві хвилі комбінованих атак по Україні. Ворог застосовував ударні безпілотники, а також ракети наземного та повітряного базування
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Всього радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 703 повітряних цілей:
- 19 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 20 крилатих ракет Х-101;
- 5 крилатих ракети Іскандер-К;
- 659 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 07.30 сили ППО знищили або подавили 667 ворожих цілей:
- 19 крилатих ракет Х-101;
- 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 4 крилаті ракети Іскандер-К;
- 636 БпЛА.
Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 25 локаціях. Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, в ніч на 16 квітня російські війська атакували два райони Дніпропетровщини ракетами, артилерією та безпілотниками. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 34 отримали поранення.
У Києві внаслідок російського обстрілу загинули чотири людини, постраждали – 48.