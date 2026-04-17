На Львівщині через палаючу траву згоріли чотири будинки, загинула людина
Трагедія сталася вдень 16 квітня на території дачного кооперативу у селі Межиріччя Шептицького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Коли пожежні підрозділи прибули на місце, вогонь уже охопив близько 200 кв. м сухої трави та перекинувся на чотири дачні будинки. Через сильне займання існувала загроза подальшого поширення полум'я на сусідні будівлі.
Під час гасіння біля згарища одного з будинків рятувальники виявили тіло людини. Особу загиблого та всі обставини події встановлюють фахівці.
Нагадаємо, на Львівщині під час пожежі в будинку загинуло подружжя. Трагедія сталася вдень 14 квітня у селі Смереків.
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі блоги »