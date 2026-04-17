Малював графіті в трамваї: 25-річному киянину повідомили про підозру

Фото: Національна поліція

Правоохоронці повідомили про підозру 25-річному жителю Києва за хуліганські дії, вчинені у салоні трамваю

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За даними слідства, під час руху транспорту чоловік малював графіті на стінах вагону. Через різкий запах фарби одній із пасажирок стало зле, і вона звернулася до водія з проханням викликати швидку медичну допомогу.

Водій повідомив про інцидент екстрені служби. У цей час порушник розбив скло у вагоні та залишив місце події.

Згодом правоохоронці встановили особу чоловіка та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

