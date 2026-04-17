09:25  17 квітня
На Львівщині через палаючу траву згоріли чотири будинки, загинула людина
09:10  17 квітня
На Тернопільщині під час зрізання дерев загинув молодий чоловік
08:24  17 квітня
У Хмельницькому чоловік напав і пограбував матір загиблого захисника
UA | RU
UA | RU
17 квітня 2026, 09:14

Малював графіті в трамваї: 25-річному киянину повідомили про підозру

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці повідомили про підозру 25-річному жителю Києва за хуліганські дії, вчинені у салоні трамваю

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За даними слідства, під час руху транспорту чоловік малював графіті на стінах вагону. Через різкий запах фарби одній із пасажирок стало зле, і вона звернулася до водія з проханням викликати швидку медичну допомогу.

Водій повідомив про інцидент екстрені служби. У цей час порушник розбив скло у вагоні та залишив місце події.

Згодом правоохоронці встановили особу чоловіка та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Нагадаємо, у Кривому Розі невідомий кинув камінь в трамвай,постраждала водійка. Уламки скла порізали руки водійці.

Раніше у Львові водій Mercedes в'їхав у трамвай і втік із місця ДТП. Пасажири не постраждали. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра Київ хуліганство трамвай пасажири графіті
У Києві посеред вулиці зґвалтували жінку
15 квітня 2026, 22:55
У Києві 16-річний хлопець вижив після удару струмом на даху вагона – подробиці
15 квітня 2026, 11:55
У центрі Києва водій збив патрульного та протаранив автомобілі – поліція застосувала зброю
15 квітня 2026, 11:13
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Через удари РФ по енергооб’єктах є знеструмлення у 7 областях – Міненерго
17 квітня 2026, 10:57
Росіяни атакували Запоріжжя: виникла пожежа, є поранені (Оновлено)
17 квітня 2026, 10:48
Сім років за овочерізки та стільці для укриттів: у Києві засудили ексчиновницю
17 квітня 2026, 10:40
На Полтавщині жінці відірвало пальці через вибух: поліція з’ясовує обставини
17 квітня 2026, 10:29
Кліщі атакують Полтаву: 80% постраждалих – діти, у місті готують обробку парків
17 квітня 2026, 10:24
Масована атака ворожих дронів по Люботину: під удар потрапило підприємство
17 квітня 2026, 10:10
У Херсоні окупанти атакували маршрутку: пасажири не постраждали
17 квітня 2026, 09:58
Викрав жінку з дитиною і стріляв у поліцейських: суд арештував закарпатця
17 квітня 2026, 09:46
Ворожі удари по Харківщині: двоє загиблих, ще 9 постраждалих
17 квітня 2026, 09:37
На Львівщині через палаючу траву згоріли чотири будинки, загинула людина
17 квітня 2026, 09:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Геннадій Друзенко
Сергій Фурса
Всі блоги »