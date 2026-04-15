В Україну йде суттєве потепління

У четвер, 16-го квітня, в Україні буде доволі тепло

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, завтра максимальна температура повітря протягом дня очікується в межах +12…+19 градусів.

На сході, у південній частині та в більшості центральних областей буде сухо та сонячно.

На заході, півночі та на Вінниччині можливі дощі.

У Києві 16-го квітня також очікується невеликий дощ. Повітря прогріється до +16…+17 градусів.

Як повідомлялось, в багатьох регіонах зберігається тенденція до нічних заморозків. Наприклад, у ніч на 15 квітня температура повітря подекуди опустилась до -5 градусів.