В Україну йде суттєве потепління
У четвер, 16-го квітня, в Україні буде доволі тепло
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.
За її словами, завтра максимальна температура повітря протягом дня очікується в межах +12…+19 градусів.
На сході, у південній частині та в більшості центральних областей буде сухо та сонячно.
На заході, півночі та на Вінниччині можливі дощі.
У Києві 16-го квітня також очікується невеликий дощ. Повітря прогріється до +16…+17 градусів.
Як повідомлялось, в багатьох регіонах зберігається тенденція до нічних заморозків. Наприклад, у ніч на 15 квітня температура повітря подекуди опустилась до -5 градусів.
