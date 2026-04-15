Внаслідок удару РФ по Одесі загинув чоловік, 6 людей постраждали

фото: Telegram / Олег Кіпер

У середу, 15 квітня російські війська вдарили по багатоповерхівці в Одесі. Унаслідок удару загинув чоловік та постраждали ще шестеро людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову МВА Сергія Лисака.

Він заявив про влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок. Там пошкоджені квартири на кількох поверхах – з п’ятого по сьомий.

За даними голови Лисака, один з постраждалих помер. Лікарі робили все можливе, але травми виявилися несумісними з життям. Також постраждали ще шестеро людей.

Нагадаємо, 15 квітня РФ вдарила по багатоповерхівці в Одесі. Перед цим у регіоні було оголошено повітряну тривогу.