Внаслідок удару РФ по Одесі загинув чоловік, 6 людей постраждали
У середу, 15 квітня російські війська вдарили по багатоповерхівці в Одесі. Унаслідок удару загинув чоловік та постраждали ще шестеро людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову МВА Сергія Лисака.
Він заявив про влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок. Там пошкоджені квартири на кількох поверхах – з п’ятого по сьомий.
За даними голови Лисака, один з постраждалих помер. Лікарі робили все можливе, але травми виявилися несумісними з життям. Також постраждали ще шестеро людей.
Нагадаємо, 15 квітня РФ вдарила по багатоповерхівці в Одесі. Перед цим у регіоні було оголошено повітряну тривогу.
На Одещині за 6 тисяч доларів "випускали" чоловіків за кордонВсі новини »
15 квітня 2026, 15:50Росіяни знову атакували портову інфраструктуру Одещини: виникли пожежі
15 квітня 2026, 07:50
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
На Харківщині жінка зарізала вітчима
15 квітня 2026, 22:40Справа проти скандального Спартака Субботи закрита: чому це сталось
15 квітня 2026, 22:20Чи будуть відключення світла 16 квітня: в Укренерго попередили
15 квітня 2026, 21:55Співзасновник monobank подарував новий пікап переселенцеві з Донеччини, який втікав від війни на старих "Жигулях"
15 квітня 2026, 20:32На Волині хлопці можуть потрапити за ґрати через рибу
15 квітня 2026, 20:10РФ вдарила по багатоповерхівці в Одесі
15 квітня 2026, 19:23Росіяни атакували енергооб'єкт на Чернігівщині, тисячі абонентів залишились без світла
15 квітня 2026, 19:14РФ втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр, а на Донеччині – майже удвічі більше
15 квітня 2026, 18:59Українські військові атакували російський нафтохімічний завод за 1500 км від України
15 квітня 2026, 18:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі блоги »