Справа проти скандального Спартака Субботи закрита: чому це сталось

Стало відомо, що справа проти блогера Спартака Субботи, якого підозрювали у підробці документів, закрили. Сам він зараз знаходиться за кордоном

На запит журналістів у поліції підтвердили, що справу проти Спартака Субботи було закрито. Раніше його підозрювали у підробці документів про освіту. Наразі провадження закрито відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України — тобто через закінчення строків давності притягнення до відповідальності.

Справа Спартака Субботи

Спартак Суббота став популярним після шоу "Подкаст-терапія", яке він робив разом із ведучим Євгеном Яновичем. Проте згодом вийшло розслідування, у якому психолог Ілля Полудьонний звинуватив Субботу у брехні про його кваліфікацію. Зокрема, про те що Спартак нібито не має медичної освіти і називав себе кандидатом наук ще за пʼять років до захисту наукової праці.

Ведучий Євген Янович після розслідування закрив проєкт "Подкаст-терапія". Після цього в Міністерстві освіти та науки заявили, що в Реєстрі документів про освіту немає даних про диплом магістра Спартака Субботи. Тоді МОН звернулось до правоохоронців, і була відкрита справа за статтею про підробку документів.

Сам Спартак Суббота наразі знаходиться за кордоном. У соціальних мережах він вказує країною проживання Іспанію.