РФ вдарила по багатоповерхівці в Одесі
Росіяни атакували в Одесі дев’ятиповерховий житловий будинок. На місце виїхали рятувальники та екстрені служби
Про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Ворог знову атакував наше місто. Попередньо є влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок", – йдеться у повідомленні.
Лисак зазначив, що на місце обстрілу виїхали рятувальники та екстрені служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, в Одесі "шахед" влетів у квартиру і не вибухнув. Інцидент стався декілька днів тому.
