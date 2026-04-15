На Волині хлопці можуть потрапити за ґрати через рибу

Фото: Національна поліція

Інцидент стався у Любомлі. Там сталась крадіжка з продуктів з навчального закладу

Про це повідомляє поліція Волинської області.

Інцидент стався 13 квітня. До правоохоронців звернулась керівниця ліцею. Вона зазначила, що вночі невідомі особи зламали навісний замок вхідних дверей закладу, проникли всередину та викрали ноутбук та сім кілограмів мороженої риби.

Правоохоронці знайшли крадіїв. Ними виявились місцеві жителі 24 та 25 років. Тепер через крадіжку риби їм загрожуватиме позбавлення волі від п'яти до восьми років.

