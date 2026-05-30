30 травня 2026, 15:24

Ворожий удар по залізниці у Запоріжжі: пошкоджені тепловоз та електровоз, загинув машиніст

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У суботу, 30 травня, близько полудня російські війська атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Запоріжжі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрзалізницю.

Внаслідок ворожого удару пошкоджені електровоз і тепловоз.

Через атаку загинув машиніст. Ще двоє працівників зазнали травм, їм надається вся необхідна меддопомога.

Зазначається, що Укрзалізниця надасть підтримку родині загиблого працівника та постраждалим залізничникам.

Нагадаємо, від самого ранку 30 травня росіяни кілька разів атакували Запоріжжя, поцілили по промисловій інфраструктурі та будинках. Є загиблі та поранені.

Раніше повідомлялося, що вночі 30 травня російські війська атакували Шостку Сумської області. Прямими влучаннями кількох десятків дронів-камікадзе повністю знищена будівля залізничного вокзалу.

