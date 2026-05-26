На Київщині чоловік ногами бив безпритульну собаку

У Київській області розпочали перевірку за фактом жорстокого поводження з твариною. Чоловік побив безпритульну собаку

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Інцидент стався у місті Славутич. Поліцейським повідомили, що там місцевий житель побив ногами безпритульну собаку. Наразі тварину відправили на лікування.

"Працівники Вишгородського районного управління поліції зареєстрували відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі поліцейські встановлюють обставини інциденту та його учасників", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік силоміць заливав собакам алкоголь та знімав це на відео. Чоловіку загрожує до трьох років ув’язнення. Собак у власника вилучили та передали зоозахисникам.