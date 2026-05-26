Підземні школи й садки в Запоріжжі: мільярдні підряди без конкуренції

У 2026 році в Запоріжжі запланували звести чотири підземні дитсадки та чотири підземні школи загальною вартістю понад мільярд гривень

Як з'ясували журналісти-розслідувачі, усі підряди отримали три взаємопов’язані компанії, частина з яких раніше не мала ані досвіду, ані значної кількості працівників чи техніки.

Фінансування проєктів здійснюється коштом Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Загальна сума контрактів перевищує 1,08 млрд грн.

За даними журналістів, частину підрядів отримала компанія "Мелсіті", яку місцеві медіа називають "будівельниками Федорова" – голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Ще дві фірми – "Інтерпрофсервіс" та "Будівельна компанія Кальміус" – фактично стали новачками на ринку держзакупівель, але змогли виграти багатомільйонні тендери завдяки співпраці із компаніями, які раніше потрапили до "чорного списку" Антимонопольного комітету через антиконкурентні змови.

Журналісти встановили, що закупівлі часто проходили без реальної конкуренції: на окремі тендери подавався лише один учасник. При цьому Держаудитслужба виявила низку порушень, зокрема невідповідність документів вимогам програми Ukraine Facility та відсутність підтвердженого досвіду у деяких підрядників.

Зокрема, фірма "Інтерпрофсервіс", яка до 2025 року практично не мала доходів і працівників, отримала контракти на понад 575 млн грн. Для участі в тендерах компанія використала документи про "аналогічний досвід" отриманий через субпідряд із ТОВ "Еско Запоріжжя". Саме цю компанію Антимонопольний комітет раніше оштрафував за змову на торгах.

Розслідувачі також звернули увагу на можливі переплати у кошторисах. За оцінками експертів DOZORRO TI Ukraine, лише у контрактах "Інтерпрофсервісу" потенційні переплати на бетоні та інших матеріалах можуть сягати близько 19 млн грн.

Окремо журналісти виявили зв’язки між підрядниками та оточенням місцевих політиків і бізнесменів, зокрема ексдепутатів із Мелітополя та Запоріжжя. Усі фігуранти розслідування заперечують вплив на тендери та будь-які порушення.

У ДП "Місцеві дороги Запорізької області", яке проводило закупівлі, заявили, що діяли виключно в межах закону, а частину висновків аудиторів уже оскаржують у суді.

