Bihus.Info: родина мера Ужгорода будує ЖК разом з оточенням Корбана

Родина міського голови Ужгорода Богдана Андріїва після початку повномасштабного вторгнення активно зайнялася будівельним бізнесом у місті. Колишня дружина та син мера нині є співвласниками кількох компаній, які займаються зведенням житлових комплексів бізнес-класу

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає RegioNews.

За даними журналістів, один із проєктів – житловий комплекс "Маверік" на Слов’янській набережній – реалізується у партнерстві з людьми з оточення бізнесмена Геннадія Корбана, якого у 2022 році позбавили українського громадянства.

Замовниками будівництва виступають дві компанії – "Маверік девелопмент" та "Маверік девелопмент 2". Остання, зареєстрована у 2025 році, належить колишній дружині мера та колишній дружині його брата, а директором компанії є син Андріїва.

Журналісти також звернули увагу на діяльність компанії "Дайтона груп", яка виступає девелопером проєкту. У медіа компанія відома через скандальні забудови у Дніпрі та спробу забудови Протасового Яру в Києві.

Крім того, родина мера пов’язана ще з кількома житловими комплексами в Ужгороді, зокрема ЖК "Французький двір" та забудовою на вулиці Швабській.

Попри активний будівельний бізнес родини, у декларації Богдана Андріїва практично відсутні бізнес-активи. Журналісти зазначають, що у 2024 році мер офіційно розлучився з дружиною, однак після цього колишнє подружжя продовжувало разом виїжджати за кордон, а сам Андріїв користується автомобілем, оформленим на компанію ексдружини.

У Bihus.Info припускають, що розлучення могло бути фіктивним і пов’язаним із приховуванням можливого конфлікту інтересів.

Сам Богдан Андріїв у коментарі журналістам заявив, що не ухвалював рішень у власних інтересах або в інтересах родини, а його близькі мають право займатися підприємницькою діяльністю у межах закону.

Журналісти також нагадали, що раніше мер Ужгорода фігурував у справі щодо можливого розкрадання коштів під час реконструкції комплексу "Совине гніздо", однак провадження закрили через закінчення строків давності.

Нагадаємо, міський голова Ужгорода Богдан Андріїв у перший рік повномасштабного російського вторгнення отримав 795 тис. гривень зарплати. Його дружина за 2022 рік отримала 389 тис. гривень зарплати. "Під подушкою" вона тримала 505 тис. євро та 2,1 млн гривень, а на банківських рахунках – 104 тис. євро та 320 тис. гривень.

