Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До поліції звернулася 39-річна жителька села із повідомленням про те, що чоловік побив її неповнолітнього сина.

Правоохоронці з'ясували, що група підлітків відпочивала в альтанці в центрі села. Близько 16:00 повз них проходив учитель фізкультури, який зробив хлопцям зауваження через занадто гамірну поведінку. Потім між чоловіком та підлітками спалахнув конфлікт, під час якого вчитель вдарив 16-річного хлопця в живіт.

Неповнолітній разом із матір’ю звернувся до лікарні для медичного обстеження.

Поліцейські встановлюють усі обставини конфлікту та вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, на Полтавщині поліція розслідує побиття працівника "швидкої". Чоловік пацієнтки напав на 67-річного лікаря.