26 травня 2026, 12:30

На Рівненщині чоловік убив двох людей на очах у маленьких дітей

Фото з відкритих джерел
Колегія суддів Дубровицького районного суду Рівненської області проголосила вирок у кримінальному провадженні щодо подвійного вбивства. Загиблі були братом та сестрою

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Злочин стався у листопаді минулого року. Чоловік у п'яному стані вдарив двох людей ножем. Від отриманих поранень потерпілі померли. Відомо, що вони були рідними братом та сестрою. Вбивство відбулось на очах у трьох малолітніх дітей.

На суді чоловік визнав провину, однак суд вирішив, що це не є каяттям. Адже чоловік заявив, що не пам'ятає більшої частини подій.

Суд призначив йому покарання у виді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік жорстоко розправився з односельчанкою. Під час конфлікту він щонайменше чотири рази вдарив жінку по голові. Внаслідок отриманих травм 38-річна жінка померла на місці.

