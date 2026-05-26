На Рівненщині чоловік убив двох людей на очах у маленьких дітей

Колегія суддів Дубровицького районного суду Рівненської області проголосила вирок у кримінальному провадженні щодо подвійного вбивства. Загиблі були братом та сестрою

Злочин стався у листопаді минулого року. Чоловік у п'яному стані вдарив двох людей ножем. Від отриманих поранень потерпілі померли. Відомо, що вони були рідними братом та сестрою. Вбивство відбулось на очах у трьох малолітніх дітей.

На суді чоловік визнав провину, однак суд вирішив, що це не є каяттям. Адже чоловік заявив, що не пам'ятає більшої частини подій.

Суд призначив йому покарання у виді довічного позбавлення волі.

