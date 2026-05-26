Обстріли Дніпра та Павлограда: четверо поранених перебувають у важкому стані
У лікарнях Дніпра та Павлограда залишаються семеро поранених внаслідок останніх обстрілів
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Четверо людей, які постраждали під час ворожої атаки на Павлоград напередодні, залишаються в лікарні. Стан двох із них – 18-річного хлопця та 61-річного чоловіка – лікарі оцінюють як важкий.
У лікарнях Дніпра перебувають троє поранених. Серед них двоє пацієнтів у важкому стані – 18-річний юнак та 45-річний чоловік.
Очільник ОВА зазначив, що восьмеро постраждалих у Павлограді та один у Дніпрі лікуються амбулаторно.
Нагадаємо, російські війська завдали удару по Павлограду вранці 25 травня. Була пошкоджена багатоповерхівка, виникла пожежа. Поранень дістали 12 людей.
25 травня 2026
