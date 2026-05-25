Екостежку в Голосіївському лісі завалили сміттям

У Голосіївському лісі на екостежці помітили купу сміття. На ділянці від Дідорівських ставків до ВДНГ сміттєві баки переповнені. Все це поруч зі стендами про те, як треба піклуватись про природу.

Екостежка парку "Голосіївський"

Екостежка у національному природному парку "Голосіївський" відкрилась 2019 року. Довжина стежки 2,7 кілометра. По маршруту розставлені інформаційні стенди, як допомагають відвідувачам пізнавати природу. Ініціатива спрямована те те, щоб поширювати в доступній формі знання про природу та залучати жителів міста до прогулянок на свіжому повітрі.