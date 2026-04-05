За добу українські військові ліквідували 1180 окупантів – Генштаб
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 1180 окупантів, чотири танка, 61 артсистему, шість бронемашин, 2427 БПЛА, а також 209 авто та спецтехніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 05.04.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, українські військові уразили на Луганщині російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" вартістю близько 50 мільйонів доларів.
Раніше українські військові уразили склад БпЛА, літак та РЛС росіян на території Криму. Збитки сягають мільйонів доларів.
