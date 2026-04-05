Панорамний знімок зубів: сучасна діагностика для здорової усмішки
Сучасна стоматологія неможлива без точної діагностики. Навіть досвідчений лікар не завжди може оцінити стан зубів і щелеп лише під час огляду. Саме тому важливу роль відіграють рентгенологічні методи дослідження
Одним із найінформативніших і найпоширеніших способів обстеження є панорамний знімок зубів – ортопантомограма. Детальніше про цю процедуру можна дізнатися на сторінці за посиланням.
Стоматологічний центр "МЕД-ДЕО" пропонує сучасні методи діагностики, які допомагають лікарям точно визначити стан зубів, ясен і щелепної системи, а пацієнтам – отримати ефективне та безпечне лікування.
Що таке панорамний знімок зубів
Панорамний рентген зубів, або ортопантомограма, – це діагностичне дослідження, яке дає змогу отримати повне зображення зубного ряду, щелеп і навколишніх тканин на одному знімку.
На відміну від звичайного прицільного рентгену, панорамний знімок охоплює одразу всю зубощелепну систему. Це дає змогу лікарю оцінити:
- стан коренів зубів;
- наявність запальних процесів;
- положення зубів мудрості;
- стан кісткової тканини;
- патології прикусу;
- приховані каріозні ураження.
Саме тому панорамна діагностика часто використовується перед ортодонтичним лікуванням, імплантацією, протезуванням або складними стоматологічними втручаннями.
Переваги сучасної рентген-діагностики
Технології стоматології постійно вдосконалюються, і сьогодні панорамний знімок зубів є швидкою та безпечною процедурою. Сучасне обладнання дозволяє отримати високоточне зображення з мінімальним рівнем променевого навантаження.
Серед основних переваг:
- швидкість проведення процедури (зазвичай кілька хвилин);
- точність діагностики;
- можливість побачити приховані проблеми;
- комфорт для пацієнта;
- використання цифрових технологій.
У стоматологічній клініці "МЕД-ДЕО" застосовуються сучасні рентген-апарати, які забезпечують якісну діагностику та допомагають лікарям скласти максимально точний план лікування.
Коли потрібен панорамний знімок зубів
Панорамна рентгенографія призначається в багатьох клінічних випадках. Найчастіше лікар рекомендує ортопантомограму перед початком комплексного стоматологічного лікування.
Показаннями можуть бути:
- планування імплантації зубів;
- ортодонтичне лікування (брекети, елайнери);
- видалення зубів мудрості;
- підозра на запалення або кісту;
- оцінка стану кісткової тканини;
- діагностика захворювань щелепних суглобів.
Панорамний знімок дозволяє лікарю отримати повну картину стану ротової порожнини та уникнути помилок під час лікування.
Завдяки використанню цифрової ортопантомографії лікарі можуть швидко визначити проблему та розробити ефективний план лікування.
Панорамний знімок зубів – це важливий етап сучасної стоматологічної діагностики, який дозволяє виявити проблеми ще до появи серйозних симптомів. Завдяки цьому лікування стає більш точним, швидким і безпечним.
Своєчасна діагностика – запорука здорової та красивої усмішки.