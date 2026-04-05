Панорамний знімок зубів: сучасна діагностика для здорової усмішки

Актуально

Фото: med-deo.com.ua

Сучасна стоматологія неможлива без точної діагностики. Навіть досвідчений лікар не завжди може оцінити стан зубів і щелеп лише під час огляду. Саме тому важливу роль відіграють рентгенологічні методи дослідження

Одним із найінформативніших і найпоширеніших способів обстеження є панорамний знімок зубів – ортопантомограма. Детальніше про цю процедуру можна дізнатися на сторінці за посиланням.

Стоматологічний центр "МЕД-ДЕО" пропонує сучасні методи діагностики, які допомагають лікарям точно визначити стан зубів, ясен і щелепної системи, а пацієнтам – отримати ефективне та безпечне лікування.

Що таке панорамний знімок зубів

Панорамний рентген зубів, або ортопантомограма, – це діагностичне дослідження, яке дає змогу отримати повне зображення зубного ряду, щелеп і навколишніх тканин на одному знімку.

На відміну від звичайного прицільного рентгену, панорамний знімок охоплює одразу всю зубощелепну систему. Це дає змогу лікарю оцінити:

стан коренів зубів;

наявність запальних процесів;

положення зубів мудрості;

стан кісткової тканини;

патології прикусу;

приховані каріозні ураження.

Саме тому панорамна діагностика часто використовується перед ортодонтичним лікуванням, імплантацією, протезуванням або складними стоматологічними втручаннями.

Переваги сучасної рентген-діагностики

Технології стоматології постійно вдосконалюються, і сьогодні панорамний знімок зубів є швидкою та безпечною процедурою. Сучасне обладнання дозволяє отримати високоточне зображення з мінімальним рівнем променевого навантаження.

Серед основних переваг:

швидкість проведення процедури (зазвичай кілька хвилин);

точність діагностики;

можливість побачити приховані проблеми;

комфорт для пацієнта;

використання цифрових технологій.

У стоматологічній клініці "МЕД-ДЕО" застосовуються сучасні рентген-апарати, які забезпечують якісну діагностику та допомагають лікарям скласти максимально точний план лікування.

Коли потрібен панорамний знімок зубів

Панорамна рентгенографія призначається в багатьох клінічних випадках. Найчастіше лікар рекомендує ортопантомограму перед початком комплексного стоматологічного лікування.

Показаннями можуть бути:

планування імплантації зубів;

ортодонтичне лікування (брекети, елайнери);

видалення зубів мудрості;

підозра на запалення або кісту;

оцінка стану кісткової тканини;

діагностика захворювань щелепних суглобів.

Панорамний знімок дозволяє лікарю отримати повну картину стану ротової порожнини та уникнути помилок під час лікування.

Чому варто звернутися до Med-Deo

Стоматологічний центр пропонує пацієнтам комплексний підхід до лікування зубів. Тут поєднуються сучасні технології, досвід лікарів та комфортні умови для пацієнтів.

Основні переваги клініки:

сучасне діагностичне обладнання;

професійна команда стоматологів;

індивідуальний підхід до кожного пацієнта;

точна рентген-діагностика;

широкий спектр стоматологічних послуг.

Завдяки використанню цифрової ортопантомографії лікарі можуть швидко визначити проблему та розробити ефективний план лікування.

Панорамний знімок зубів – це важливий етап сучасної стоматологічної діагностики, який дозволяє виявити проблеми ще до появи серйозних симптомів. Завдяки цьому лікування стає більш точним, швидким і безпечним.

Своєчасна діагностика – запорука здорової та красивої усмішки.