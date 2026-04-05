05 квітня 2026, 19:55
Панорамний знімок зубів: сучасна діагностика для здорової усмішки

Фото: med-deo.com.ua
Сучасна стоматологія неможлива без точної діагностики. Навіть досвідчений лікар не завжди може оцінити стан зубів і щелеп лише під час огляду. Саме тому важливу роль відіграють рентгенологічні методи дослідження

Одним із найінформативніших і найпоширеніших способів обстеження є панорамний знімок зубів – ортопантомограма. Детальніше про цю процедуру можна дізнатися на сторінці за посиланням.

Стоматологічний центр "МЕД-ДЕО" пропонує сучасні методи діагностики, які допомагають лікарям точно визначити стан зубів, ясен і щелепної системи, а пацієнтам – отримати ефективне та безпечне лікування.

Що таке панорамний знімок зубів

Панорамний рентген зубів, або ортопантомограма, – це діагностичне дослідження, яке дає змогу отримати повне зображення зубного ряду, щелеп і навколишніх тканин на одному знімку.

На відміну від звичайного прицільного рентгену, панорамний знімок охоплює одразу всю зубощелепну систему. Це дає змогу лікарю оцінити:

  • стан коренів зубів;
  • наявність запальних процесів;
  • положення зубів мудрості;
  • стан кісткової тканини;
  • патології прикусу;
  • приховані каріозні ураження.

Саме тому панорамна діагностика часто використовується перед ортодонтичним лікуванням, імплантацією, протезуванням або складними стоматологічними втручаннями.

Переваги сучасної рентген-діагностики

Технології стоматології постійно вдосконалюються, і сьогодні панорамний знімок зубів є швидкою та безпечною процедурою. Сучасне обладнання дозволяє отримати високоточне зображення з мінімальним рівнем променевого навантаження.

Серед основних переваг:

  • швидкість проведення процедури (зазвичай кілька хвилин);
  • точність діагностики;
  • можливість побачити приховані проблеми;
  • комфорт для пацієнта;
  • використання цифрових технологій.

У стоматологічній клініці "МЕД-ДЕО" застосовуються сучасні рентген-апарати, які забезпечують якісну діагностику та допомагають лікарям скласти максимально точний план лікування.

Коли потрібен панорамний знімок зубів

Панорамна рентгенографія призначається в багатьох клінічних випадках. Найчастіше лікар рекомендує ортопантомограму перед початком комплексного стоматологічного лікування.

Показаннями можуть бути:

  • планування імплантації зубів;
  • ортодонтичне лікування (брекети, елайнери);
  • видалення зубів мудрості;
  • підозра на запалення або кісту;
  • оцінка стану кісткової тканини;
  • діагностика захворювань щелепних суглобів.

Панорамний знімок дозволяє лікарю отримати повну картину стану ротової порожнини та уникнути помилок під час лікування.

Чому варто звернутися до Med-Deo

Стоматологічний центр пропонує пацієнтам комплексний підхід до лікування зубів. Тут поєднуються сучасні технології, досвід лікарів та комфортні умови для пацієнтів.

Основні переваги клініки:

  • сучасне діагностичне обладнання;
  • професійна команда стоматологів;
  • індивідуальний підхід до кожного пацієнта;
  • точна рентген-діагностика;
  • широкий спектр стоматологічних послуг.

Завдяки використанню цифрової ортопантомографії лікарі можуть швидко визначити проблему та розробити ефективний план лікування.

Панорамний знімок зубів – це важливий етап сучасної стоматологічної діагностики, який дозволяє виявити проблеми ще до появи серйозних симптомів. Завдяки цьому лікування стає більш точним, швидким і безпечним.

Своєчасна діагностика – запорука здорової та красивої усмішки.

Med-Deo стоматологія діагностика пацієнти зубний біль зуби стоматологічні послуги
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
В Івано-Франківську поліцейський збив пішохода і втік з місця ДТП
05 квітня 2026, 19:10
Ремонт міжнародних трас в Україні: роботи планують завершити до 1 травня
05 квітня 2026, 18:27
У Нікополі дрон атакував цивільне авто: водій загинув, дружина у важкому стані
05 квітня 2026, 17:57
У Львові дитина бавилася запальничкою – загорілася квартира
05 квітня 2026, 17:37
Влучання "Шахеда" у Харкові: пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі
05 квітня 2026, 16:50
На Дніпропетровщині знову з'явилися ворожі листівки з погрозами
05 квітня 2026, 16:14
Мемуари Столтенберга і тіньові переговори з Росією: що відомо
05 квітня 2026, 15:42
У Херсоні ворожий дрон поцілив у поліцейську автівку: є загиблий
05 квітня 2026, 15:22
Українські дрони атакували порт "Транснефть" і об'єкти "Лукойлу" в РФ
05 квітня 2026, 14:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
Всі публікації »
