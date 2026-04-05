Панорамный снимок зубов: современная диагностика для здоровой улыбки

Современная стоматология невозможна без точной диагностики. Даже опытный врач не всегда может оценить состояние зубов и челюстей только при осмотре. Именно поэтому немаловажную роль играют рентгенологические методы исследования

Одним из самых информативных и распространённых способов обследования является панорамный снимок зубов – ортопантомограмма.



Что такое панорамный снимок зубов

Панорамный рентген зубов, или ортопантомограмма, – это диагностическое исследование, которое позволяет получить полное изображение зубного ряда, челюстей и окружающих тканей на одном снимке.

В отличие от обычного прицельного рентгена, панорамный снимок охватывает сразу всю зубочелюстную систему. Это позволяет врачу оценить:

состояние корней зубов;

наличие воспалительных процессов;

положение зубов мудрости;

состояние костной ткани;

патологии прикуса;

скрытые кариозные поражения.

Именно поэтому панорамная диагностика часто используется перед ортодонтическим лечением, имплантацией, протезированием или сложными стоматологическими вмешательствами.

Преимущества современной рентген-диагностики

Технологии стоматологии постоянно совершенствуются, и сегодня панорамный снимок зубов является быстрой и безопасной процедурой. Современное оборудование позволяет получить высокоточное изображение с минимальным уровнем лучевой нагрузки.

Среди основных преимуществ:

скорость проведения процедуры (обычно несколько минут);

точность диагностики;

возможность увидеть скрытые проблемы;

комфорт для пациента;

использование цифровых технологий.

Когда нужен панорамный снимок зубов

Панорамная рентгенография назначается во многих клинических случаях. Чаще всего врач рекомендует ортопантомограмму перед началом комплексного стоматологического лечения.

Показаниями могут быть:

планирование имплантации зубов;

ортодонтическое лечение (брекеты, элайнеры);

удаление зубов мудрости;

подозрение на воспаление или кисту;

оценка состояния костной ткани;

диагностика заболеваний челюстных суставов.

Панорамный снимок позволяет врачу получить полную картину состояния полости рта и избежать ошибок во время лечения.

Стоматологический центр предлагает пациентам комплексный подход к лечению зубов. Здесь сочетаются современные технологии, опыт врачей и комфортные условия для пациентов.

Благодаря использованию цифровой ортопантомографии врачи могут быстро определить проблему и разработать эффективный план лечения.

Панорамный снимок зубов – это важный этап современной стоматологической диагностики, который позволяет выявить проблемы ещё до появления серьёзных симптомов. Благодаря этому лечение становится более точным, быстрым и безопасным.

Своевременная диагностика – залог здоровой и красивой улыбки.