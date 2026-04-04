У ніч на 4 квітня ворог атакував Україну 286 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 200 із них – "шахеди"

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 07:00 сили ППО знищили або подавили 260 російських безпілотників на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 6 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня російські війська завдали ударів по житловому сектору в центрі Сум. Виникла пожежа в багатоповерхівці. Постраждали 11 людей.