31 березня 2026, 22:42

На Миколаївщині збудують завод із виробництва ядерного палива

ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Миколаївській області вироблятимуть ядерне паливо для українських АЕС. Відповідне розпорядження ухвалив Кабмін

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

"Кабінет Міністрів України ухвалив стратегічне рішення, яке відкриває нову сторінку в історії вітчизняної атомної енергетики. Йдеться про будівництво сучасного технологічного комплексу з виробництва тепловидільних збірок для українських АЕС на території Південноукраїнської міської територіальної громади", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, будівництво комплексу – це важливий крок на шляху до енергетичної незалежності України, адже перехід на власне паливо сприятиме підвищенню безпеки паливної складової АЕС України.

Нагадаємо, Південноукраїнська АЕС розташована в степовій зоні на лівому березі річки Південний Буг у Миколаївській області.

Раніше на Миколаївщині пройшли навчання на випадок аварії на АЕС. Під час тренувань відпрацювали заходи з евакуації населення із зон умовного радіаційного зараження, ліквідації наслідків пожеж та ракетних ударів.

